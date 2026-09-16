Официально: Монако примет спринт Формулы 1 в 2027 году

PirelliМеждународная автомобильная федерация (FIA) и Формула 1 вместе с календарем 2027 года обнародовали график спринтов в следующем сезоне.
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