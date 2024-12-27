ФСБ: осужденный американец собирал данные для генетического скрининга россиян

Осужденный в Москве за шпионаж гражданин США, экс-председатель совета директоров группы "Медполимерпром" Джин (Евгений) Спектор собирал для Пентагона данные для создания системы генетического скрининга россиян.
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