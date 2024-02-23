1. «Карабах» творит историю в Лиге Европы: драматично прошли «Брагу» и пробились в 1/8 финала. «Милан» тоже идет дальше, несмотря на поражение от «Ренна».
4,5 года тюрьмы для Алвеса, «Карабах», «Милан» и «Рома» – в 1/8 финала ЛЕ, Навка, Авербух и Плющенко просят 132 млн, анонс парада спортсменов на Красной площади, прокуратура против Промеса и другие новости
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Лена Мисько
К фанатам Легии можно относиться по-разному, но это мощь и огонь 👆
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5 час.
Лена Мисько
📣❗️Официальное заявление ОКР CAS утвердил запрет на участие Олимпийской команды России в Играх XXXIII Олимпиады в Париже. Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Олимпийского комитета России против решения Исполкома МОК от 12 октября 2023 года о временном отстранении ОКР. Предсказуемо данное дело было рассмотрено в рекордно короткий срок, в отличие от других исков Олимпийского комитета России, с которыми САS «работает» уже больше полутора лет. Международный спортивный арбитраж в отношении всего, что касается России, уже давно утратил объективность, действуя как политический инструмент, а не институт правосудия. Необходимо отметить, что CAS в качестве мотивов принятого решения практически дословно переписал аргументы МОК, просто проигнорировав многочисленные правовые доводы, изложенные в апелляции ОКР. Тем самым, Лозаннский арбитраж подтвердил, что Олимпийская команда России, российские спортсмены и официальные лица не примут участия в Играх XXXIII Олимпиады в Париже, равно как и исключил любое возможное взаимодействие ОКР со спортсменами, которых МОК признает соответствующими критериям т.н. нейтральности. Данное решение CAS — еще одно свидетельство того, что гражданская и спортивная дискриминация, направленная против россиян, в преддверии Игр в Париже достигла невиданных масштабов. Что касается отдельных спортсменов, которые по-прежнему готовы принять унизительные критерии возможного участия в Играх, то даже в их отношении МОК предпринимает все усилия для минимизации числа приглашенных. Нельзя исключать и введения новых дополнительных параметров отсева — недавно Лозанна прямо заявила об этом. При этом согласие даже с текущими требованиями «соответствия» может привести к нарушению российского законодательства. Профильные комиссии и аппарат ОКР, тщательно анализируя текущие условия, принимают исчерпывающие меры для надлежащего информирования Общероссийских спортивных федераций о возможных правовых и иных негативных последствиях такого согласия.
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5 час.
Лена Мисько
Шансов на Париж всё меньше «… согласие даже с текущими требованиями «соответствия» может привести к нарушению российского законодательства».
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5 час.
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