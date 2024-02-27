На «Играх будущего» в Казани прошел финал битвы роботов

Финал битвы роботов на «Играх будущего» состоялся 26 февраля в Казани, трансляции матчей смотрели более 1 млн человек, не считая зарубежных зрителей данного мероприятия, сочетающего в себе спорт, науку и технологии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии