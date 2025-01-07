Кубань отмечает Рождество Христово. С праздником!

Евгений Наумов опубликовал текст поздравления в своем телеграмм-канале. Он отметил многочисленное присутствие краснодарцев на рождественской литургии в Свято-Екатерининском кафедральном соборе, включая множество семей с детьми.
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