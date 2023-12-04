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Круговой после 1:3 от «Локо»: «Погода повлияла на первый гол. Сухой лист, Кержаков не ожидал отскока и пропустил»

Круговой после 1:3 от «Локо»: «Погода повлияла на первый гол. Сухой лист, Кержаков не ожидал отскока и пропустил»

«Все играли в одинаковых погодных условиях. Меняться кругами надо было заранее. Кто знал, что сегодня будет так.

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