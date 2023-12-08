В Керчи 30 тысяч человек остались без газа из-за возгорания на распределительных сетях

Систему оперативно перекрыли, но газ продолжал выходить на поверхность до полного выгорания.Около 30 тысяч жителей Керчи в ночь на 8 декабря остались без газа из-за возгорания на распределительных сетях по ул.
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