Пожилым свердловчанам рассказали, как не стать жертвами мошенников. Фото

Сотрудники УМВД Екатеринбурга во главе с начальником городского Управления внутренних дел подполковника полиции Максима Метелицы устроили массовый трехдневный рейд по профилактике мошенничества среди пожилых людей в Орджоникидзевском районе.
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