10 млн долларов — хорошая цена: Шииты назначили премию за голову Трампа Иран поставил США ультиматум о переходе к «тотальному уничтожению» Константин Ольшанский Фото: Anmar Khalil/AP/TASS Военный советник Верховного лидера Ирана Мохсен Резаи выступил с ультиматумом: если США не прекратят атаки на Исламскую Республику в течение ближайших 2−3 дней, Тегеран перейдет от оборонительных действий к «фазе наступления и полного уничтожения».