Войска ДНР ударили из самоходных гаубиц по украинским позициям

Масштабная артподготовка ведется в эти минуты в зоне проведения спецоперации по защите Донбасса. Силы Донецкой Народной Республики (ДНР) открыли огонь из самоходных гаубиц по позициям украинских силовиков, соответствующие кадры показали «Известия».