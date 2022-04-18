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Войска ДНР ударили из самоходных гаубиц по украинским позициям

Войска ДНР ударили из самоходных гаубиц по украинским позициям

Масштабная артподготовка ведется в эти минуты в зоне проведения спецоперации по защите Донбасса. Силы Донецкой Народной Республики (ДНР) открыли огонь из самоходных гаубиц по позициям украинских силовиков, соответствующие кадры показали «Известия».

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