Собянин: Возрожденный завод «Москвич» будет поставлять по всей стране автомобили для такси и каршеринга

Компании такси и каршеринга смогут поддерживать высокий уровень своих услуг Глава Москвы Сергей Собянин оповестил в своем Telegram-канале, что группа компании «Яндекс» и завод «Москвич» подписали соглашение с графиком поставок машин на текущий год.