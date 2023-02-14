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Собянин: Возрожденный завод «Москвич» будет поставлять по всей стране автомобили для такси и каршеринга

Собянин: Возрожденный завод «Москвич» будет поставлять по всей стране автомобили для такси и каршеринга

Компании такси и каршеринга смогут поддерживать высокий уровень своих услуг Глава Москвы Сергей Собянин оповестил в своем Telegram-канале, что группа компании «Яндекс» и завод «Москвич» подписали соглашение с графиком поставок машин на текущий год.

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