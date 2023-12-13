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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Президент «Анкарагюджю» Коджа подал в отставку после нападения на судью

Президент турецкого футбольного клуба «Анкарагюджю» Фарук Коджа принял решение покинуть свой пост. Ранее Коджа был арестован за нападение на арбитра Халила Умута Мелера после матча 15-го тура чемпионата Турции с «Ризеспором».

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