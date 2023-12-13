Президент «Анкарагюджю» Коджа подал в отставку после нападения на судью

Президент турецкого футбольного клуба «Анкарагюджю» Фарук Коджа принял решение покинуть свой пост. Ранее Коджа был арестован за нападение на арбитра Халила Умута Мелера после матча 15-го тура чемпионата Турции с «Ризеспором».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)