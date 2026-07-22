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Не только Шурик: 18 героев советского кино, получивших имена в честь сыгравших их актёров

Не только Шурик: 18 героев советского кино, получивших имена в честь сыгравших их актёров

Зрители редко задумываются, почему персонажа на экране зовут именно так. Иногда совпадение имени героя и актера кажется случайностью, но в советском кино за этим часто стояли режиссерская благодарность, требования цензуры или дружеские истории.

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