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Заочное пожизненное предателю. Терехова, поджёгшего ракетоносец "Серпухов", ждёт страшный конец

Заочное пожизненное предателю. Терехова, поджёгшего ракетоносец "Серпухов", ждёт страшный конец

Бывший военный Александр Терехов, устроивший диверсию на корабле "Серпухов" и сбежавший на Украину, получил пожизненный срок заочно.

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