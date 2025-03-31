От дружелюбия к угрозам: Трамп начал с Путиным "игру в санкции" 

Всего за сутки отношения Вашингтона и Москвы резко обострились: Дональд Трамп впервые за три месяца президентства пригрозил России драконовскими пошлинами на нефть, но при этом неожиданно пообещал скорый звонок Владимиру Путину.
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