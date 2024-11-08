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Медведчук: Зеленский примеряет на себя роль миротворца после победы Трампа

Медведчук: Зеленский примеряет на себя роль миротворца после победы Трампа

Глава движения «Другая Украина», экс-лидер запрещенной в стране партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Зеленский после победы Трампа уже стал примерять на себя "одежды миротворца", пишет ТАСС.

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