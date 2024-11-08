Медведчук: Зеленский примеряет на себя роль миротворца после победы Трампа

Глава движения «Другая Украина», экс-лидер запрещенной в стране партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Зеленский после победы Трампа уже стал примерять на себя "одежды миротворца", пишет ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии