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Фуд-блогер Близнюк посоветовала добавлять в глинтвейн мед, цитрусовые и яблоки

Фуд-блогер Близнюк посоветовала добавлять в глинтвейн мед, цитрусовые и яблоки

Фуд-блогер Дарья Близнюк раскрыла секреты создания идеального глинтвейна. Основой напитка обычно служит сухое красное вино, однако допустимо использование других сортов, отметила эксперт в беседе с радиостанцией Sputnik.

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