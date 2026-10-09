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Сможет ли основатель «Рыбаря» вернуться домой?

Сможет ли основатель «Рыбаря» вернуться домой?

Задержание основателя проекта «Рыбарь» Михаила Звинчука носит исключительно политический характер, а обозначенная изначально в черногорских СМИ причина, якобы связанная с неоплатой командой Звинчука проживания в отеле, является надуманной Источник фото: RT Причина — политическая, информационная и просветительская деятельность главы проекта «Рыбарь», в том числе на Балканах.

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