Сможет ли основатель «Рыбаря» вернуться домой?

Задержание основателя проекта «Рыбарь» Михаила Звинчука носит исключительно политический характер, а обозначенная изначально в черногорских СМИ причина, якобы связанная с неоплатой командой Звинчука проживания в отеле, является надуманной Источник фото: RT Причина — политическая, информационная и просветительская деятельность главы проекта «Рыбарь», в том числе на Балканах.
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