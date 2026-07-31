Лютова после выхода в 1/2 финала в Мемфисе: «Все, что сейчас происходит, похоже на чудо»

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Кристина Лютова поделилась эмоциями после победы над Кэтрин Макнелли в четвертьфинале турнира WTA 250 в Мемфисе – 6:3, 6:4.

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