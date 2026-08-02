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Читатели Telegraph усомнились в победе Украины после слов Зеленского о сбитой ракете

Читатели британской газеты Telegraph вступили в активную дискуссию после публикации заявления Владимира Зеленского о том, что украинским силам удалось перехватить лишь одну баллистическую ракету во время недавних ударов ВС России по военным объектам в Киеве.

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