Анализ 961 ледяного кристалла показал, что соли разделяются при медленном замерзании крупных капель, которые затем дробятся на мелкие фрагменты Данные аппарата «Кассини» показали, что солевые частицы в выбросах спутника Сатурна Энцелада имеют гораздо более разнообразный химический состав, чем считалось ранее.
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