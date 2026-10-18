Анализ 961 ледяного кристалла показал, что соли разделяются при медленном замерзании крупных капель, которые затем дробятся на мелкие фрагменты Данные аппарата «Кассини» показали, что солевые частицы в выбросах спутника Сатурна Энцелада имеют гораздо более разнообразный химический состав, чем считалось ранее.