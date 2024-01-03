В России начнет действовать новый ГОСТ по поддержке уязвимых групп населения при ЧС

Новый государственный стандарт (ГОСТ), который впервые устанавливает основные требования к поддержке наиболее уязвимых групп населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС), начнет действовать в России 1 мая 2024 года.
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