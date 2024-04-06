Главком Сырский посетовал на катастрофическое положение ВСУ у Часов Яра и Клещеевки

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, написал у себя в Telegram-канале о том, что обстановка на фронтах для украинской армии сложилась крайне неблагоприятная, но особо тревожит положение на трех ключевых участках — это Авдеевское, Бахмутское и Новопавловское.
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