Главком Сырский посетовал на катастрофическое положение ВСУ у Часов Яра и Клещеевки

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, написал у себя в Telegram-канале о том, что обстановка на фронтах для украинской армии сложилась крайне неблагоприятная, но особо тревожит положение на трех ключевых участках — это Авдеевское, Бахмутское и Новопавловское.