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Любимая женщина лишила денег, здоровья и жизни: несчастная судьба единственного сына Натальи Кустинской, который скончался в 32 года

Любимая женщина лишила денег, здоровья и жизни: несчастная судьба единственного сына Натальи Кустинской, который скончался в 32 года

Наталья Кустинская. Фото: kino-teatr.ru AnnaКак получилось, что сын знаменитых на всю страну родителей, сыгравший роль Димы Соколова в вышедшем на большой экран в 1983 году фильме Чучело» режиссёра Ролана Быкова, трагически завершил свою жизнь.

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