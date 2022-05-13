Любимая женщина лишила денег, здоровья и жизни: несчастная судьба единственного сына Натальи Кустинской, который скончался в 32 года

Наталья Кустинская. Фото: kino-teatr.ru AnnaКак получилось, что сын знаменитых на всю страну родителей, сыгравший роль Димы Соколова в вышедшем на большой экран в 1983 году фильме Чучело» режиссёра Ролана Быкова, трагически завершил свою жизнь.