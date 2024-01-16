«Даже обидно»: Андрей Чадов о дефиците серьезного кино для думающей публики

Актер театра и кино Андрей Чадов в интервью автору и ведущей спецпроектов 5-tv.ru Светлане Шевченко на 18-м международном кинофестивале «В кругу семьи» посетовал на то, что сейчас снимается очень мало серьезного кино для думающего зрителя.
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