«Даже обидно»: Андрей Чадов о дефиците серьезного кино для думающей публики

Актер театра и кино Андрей Чадов в интервью автору и ведущей спецпроектов 5-tv.ru Светлане Шевченко на 18-м международном кинофестивале «В кругу семьи» посетовал на то, что сейчас снимается очень мало серьезного кино для думающего зрителя.