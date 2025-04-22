Гарвардский университет подал иск против сокращения его бюджета Трампом

Гарвардский университет обратился в суд с просьбой признать незаконными действия федерального правительства США, объявившего о сокращении финансирования этого образовательного учреждения, сообщил телеканал NBC News.
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