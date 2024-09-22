Песков: на Западе остаются «трезвые головы», понимающие значение слов Путина

Среди западных политиков остаются «трезвые головы», которые понимают значение слов российского лидера Владимира Путина относительно возможного разрешения Киеву дальнобойного оружия, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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