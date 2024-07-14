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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кукурелья о «Челси»: «Обо мне и других игроках судили по сумме трансфера. Люди ожидают, что вы будете машиной при определенных ценниках. Деньги же не пошли мне в карман»

Кукурелья о «Челси»: «Обо мне и других игроках судили по сумме трансфера. Люди ожидают, что вы будете машиной при определенных ценниках. Деньги же не пошли мне в карман»

– Ты упомянул о трудных временах, которые пережил «Челси». Как ты справился с ажиотажем вокруг клуба и какое влияние это оказало на твою карьеру? – До лета 2022 года у меня была отличная футбольная карьера: постоянный прогресс, всегда вверх без неудач.

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