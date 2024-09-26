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Царьград

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В здании суда Калифорнии произошел взрыв

В здании суда Калифорнии произошел взрыв

Пострадали два человека.В здании суда в городе Санта-Мария, штат Калифорния, произошел взрыв. В результате инцидента пострадали два человека, однако полученные ими травмы не опасны для жизни.

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