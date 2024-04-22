В "Сосновом бору" завершился первый фестиваль здоровья для людей старшего поколения

По словам участников фестиваля, они провели 10 дней в "элитном пенсионерлагере" С 9 по 19 апреля в санатории "Сосновый бор" проходил фестиваль ментального и физического здоровья "Декада серебряного возраста".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии