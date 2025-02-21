Театр абсурда
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Театр абсурда

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Свежие комментарии

  • Наталия
    Вот из таких злобных и завистливых  получаются мародеры и стукачи, погубившие немало невинных людей в тридцатые годы ..."Атака на Суджу":...
  • Анна Лисовская
    Они на это говорят, что он уставший.😂😂😂 Придурки, что с них взять? Недавно моя подруга рассказала мне про одну как...Швабра и Зеленски...
  • Evgenija Palette
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Мир, дружба, жвачка: любовь к Америке вспыхнула в России, и это опасно

Мир, дружба, жвачка: любовь к Америке вспыхнула в России, и это опасно

БлокнотРУ Дональд Трамп внезапно стал, как модно говорить в интернете, «нашим слоном». Все его действия после 20 января, когда он официально вступил в должность президента США, импонируют нормальным людям всего мира, включая и россиян.

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