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С исчезновением СССР неотвратимо исчезает русская самобытность

С исчезновением СССР неотвратимо исчезает русская самобытность

Александр Плеханов Фото предоставлено автором Русский язык стремительно меняется, даже деградирует.

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Вадим Скоробогатов
Либерастня и продвигает эти англицизмы.....А не пора ли власть употребить????Иль скатимся хрен знает куда.
Серж Прологов
да дальше чем ты УЖЕ скатился -катиться некуда. Ни сцы...
Вадим Скоробогатов
По сенбе не суди ушлёпок....Ты-то уж точно скатился ниже плинтуса.
Ингерман Ланская
савейская безграмотность автора на лицо - он не читал ни Толстого, ни Чехова, малость слышал о Пушкине. У Пушкина, например, сотни иностранных слов, у Тольстого целы главы на французском, да и у Чехова иностанщины в пьесах тоже предостаточно..... э-хе-хе, савейскаяе лутчее абразаванье((((
Ингерман Ланская
Русская словесность начала умирать с1917-го, все эти - тварог, булашная, малошница, звОнит, словесный мусор - как бы, типа, походу..... и это пошлое и хамское обращение ко всем в т.ч и к женщинам - ТАВАРИСЧ
Серж Прологов
ага! нужно вернуться в эпоху берестяных грамот: "невежя писа, недума каза, а хто се цита…".
Kонь в пальто Конь
И матершина беспросветная. В СССРе материться стали все - от грузчиков до работников култьтуры.
Вадим Скоробогатов
Да и АЗБУКА исчезла...Ввели просто алфавит
Александр Еньшин
Нас в 1991 году завоевали, и поэтому все названия улиц и магазинов дублируются на языке оккупантов!!! А правительство также оккупационное, вместе с думой, т.к. проводит антирусские законы!
Kонь в пальто Конь
Вас завоевали в 1917-м году!
Ингерман Ланская
вас - может быть. А Россию оккупировали в 1917-м - камуноиды, а потом следующая волна оккупантов - в 1941-м. и обе волны из европ. Но , вторых Русские выкинули в 1945-м. а первых - в 1991. И вздохнула Русская Земля!!! но ползают по ней ещё ошмётки камуноидного режима и его выродки, появившиеся после освобождения, в 90-е. и валяется ещё мумия на Красной площади в убогом сарае - вот это надо тоже зачистить..
Серж Прологов
чё за "нафиг" под конец голосования? тысячу лет Руси- матушке только ученые "нарезали", а сколько ей лет ДО официальной истории... ... и вдруг НА ТЕБЕ : "без совкосдрочи Русская самобытность погибнет..." совсем плохая зюгандосдрочь стала?
Kонь в пальто Конь
Что за чушь? Это большевики уничтожали всё русское! Достали уже со своим СССРом.
Галина Костина
Недаром вы , "конь в пальто"
Лидия Санникова
Вранье. В СССР "братьям и сестрам" хорошо было. На русских ездили и уничтожали. В лаптях и сарафанах ходить. Церкви разрушали, взрывали. Священников расстреливали и ссылали. У Зю Христос коммунистом стал. Вот это лицемерие.
Владимир Марчук
Вы то сами поняли, что сказали??? Лучше слова чем «бредятина" и не найти
Искандер
Классную дурь ты, тётенька, куришь...
Виктор Онегин
Дело в том что Россию,то есть нас завоевали только русским не известно.Как всегда муж что у него рога растут замечает самым последним.Что то в конституции написанной для русских американскими специалистами по демократии изменили три года назад.Это мизер. Наш Яндекс только вчера почесался, что вся история в словах и картинках просеивается и выбрасывается на помойку интернета. А молодёжь всё включая новую моду и бренды черпают с интернета. А помните что после завоевания творилось: даже в глубоком захолустье обязательно был "мини супер маркет" автолавка отжигала "секонд хендом".
Алексей
В советские времена широко рекламировался язык Эсперанто..........не прижился, а вот Фортран, Алгол, Бейсик.........дети в школе уже понимают.
Андрей Седой
Туризм нарастает....
Андрей Седой
Точно, думаю: чего-то нехватает.
Сергей
Уничтожить бытность россиян..,главная цель "реформаторов"..Фашистам этого не удалось.. Наши отцы и деды отстояли нашу независимость..,нашу самобытность..
Владимир Пилигрим
"Любой народ отличается от другого: наличием языка. ритуалом и традицией" - В.Гумбольд. Уберите один из этих краеугольных камней и все начинает рассыпаться.
Владимир Пилигрим
"Любой народ отличается от другого: наличием языка. ритуалом и традицией" - В.Гумбольд. Уберите один из этих краеугольных камней и все начинает рассыпаться.
Владимир Пилигрим
"Любой народ отличается от другого: наличием языка. ритуалом и традицией" - В.Гумбольд. Уберите один из этих краеугольных камней и все начинает рассыпаться.
Искандер
В 1717 году, при косноязычном хуже культяпого ЕБНа, припадочном Петрушке №1, вышла книга-наставление "Юности честное зерцало", требовавшая от отроков "приличных" семейств дома разговаривать на иностранных языках. Сам Петрушка изъяснялся на чудовищном голландско/немецком пиджин-рашене, который "приличными семействами" воспринимался как новый язык Империи, отделяющий их, семейства, от "простонародья". Но это не помешало Пушкину, который и дома болтал по-французски, и письма писал на двух языках с матерными словами, и похабные поэмы сочинял, творить на языке, невообразимо отличавшемся от языка Державина, Баркова, Ломоносова и, тем более, Хераскова. Ставшем языком высокой национальной поэзии. Так что хочу успокоить посетителей сайта (кроме ублюдков-троллей вроде "Ингерман Ланская", "Серж Прологофф" или "Мерин в пальто"). Русская самобытность, как и русский язык, "неотвратимо" была и так же "неотвратимо" останется, а "встреча на фуд-корте, чтобы обсудить трекер задач и фидбэк" останется для быдла, возомнившего себя современной "солью земли". Только не русской. Да и не татарской, к примеру. Быдло, оно и у зулусов - быдло.
Санек Совков Совков

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