С исчезновением СССР неотвратимо исчезает русская самобытность

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаС исчезновением СССР неотвратимо исчезает русская самобытность Александр Плеханов Фото предоставлено автором Русский язык стремительно меняется, даже деградирует.Вернуться к статье2712НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВСВадим СкоробогатовЛиберастня и продвигает эти англицизмы.....А не пора ли власть употребить????Иль скатимся хрен знает куда.Серж Прологовда дальше чем ты УЖЕ скатился -катиться некуда. Ни сцы...ВСВадим СкоробогатовПо сенбе не суди ушлёпок....Ты-то уж точно скатился ниже плинтуса.Ингерман Ланскаясавейская безграмотность автора на лицо - он не читал ни Толстого, ни Чехова, малость слышал о Пушкине. У Пушкина, например, сотни иностранных слов, у Тольстого целы главы на французском, да и у Чехова иностанщины в пьесах тоже предостаточно..... э-хе-хе, савейскаяе лутчее абразаванье((((Ингерман ЛанскаяРусская словесность начала умирать с1917-го, все эти - тварог, булашная, малошница, звОнит, словесный мусор - как бы, типа, походу..... и это пошлое и хамское обращение ко всем в т.ч и к женщинам - ТАВАРИСЧСерж Прологовага! нужно вернуться в эпоху берестяных грамот: "невежя писа, недума каза, а хто се цита…".Kонь в пальто КоньИ матершина беспросветная. В СССРе материться стали все - от грузчиков до работников култьтуры.ВСВадим СкоробогатовДа и АЗБУКА исчезла...Ввели просто алфавитАЕАлександр ЕньшинНас в 1991 году завоевали, и поэтому все названия улиц и магазинов дублируются на языке оккупантов!!! А правительство также оккупационное, вместе с думой, т.к. проводит антирусские законы!Kонь в пальто КоньВас завоевали в 1917-м году!Ингерман Ланскаявас - может быть. А Россию оккупировали в 1917-м - камуноиды, а потом следующая волна оккупантов - в 1941-м. и обе волны из европ. Но , вторых Русские выкинули в 1945-м. а первых - в 1991. И вздохнула Русская Земля!!! но ползают по ней ещё ошмётки камуноидного режима и его выродки, появившиеся после освобождения, в 90-е. и валяется ещё мумия на Красной площади в убогом сарае - вот это надо тоже зачистить..Серж Прологовчё за "нафиг" под конец голосования? тысячу лет Руси- матушке только ученые "нарезали", а сколько ей лет ДО официальной истории... ... и вдруг НА ТЕБЕ : "без совкосдрочи Русская самобытность погибнет..." совсем плохая зюгандосдрочь стала?Kонь в пальто КоньЧто за чушь? Это большевики уничтожали всё русское! Достали уже со своим СССРом.Галина КостинаНедаром вы , "конь в пальто"ЛСЛидия СанниковаВранье. В СССР "братьям и сестрам" хорошо было. На русских ездили и уничтожали. В лаптях и сарафанах ходить. Церкви разрушали, взрывали. Священников расстреливали и ссылали. У Зю Христос коммунистом стал. Вот это лицемерие.ВМВладимир МарчукВы то сами поняли, что сказали??? Лучше слова чем «бредятина" и не найтиИИскандерКлассную дурь ты, тётенька, куришь...Виктор ОнегинДело в том что Россию,то есть нас завоевали только русским не известно.Как всегда муж что у него рога растут замечает самым последним.Что то в конституции написанной для русских американскими специалистами по демократии изменили три года назад.Это мизер. Наш Яндекс только вчера почесался, что вся история в словах и картинках просеивается и выбрасывается на помойку интернета. А молодёжь всё включая новую моду и бренды черпают с интернета. А помните что после завоевания творилось: даже в глубоком захолустье обязательно был "мини супер маркет" автолавка отжигала "секонд хендом".АлексейВ советские времена широко рекламировался язык Эсперанто..........не прижился, а вот Фортран, Алгол, Бейсик.........дети в школе уже понимают.Андрей СедойТуризм нарастает....Андрей СедойТочно, думаю: чего-то нехватает.СергейУничтожить бытность россиян..,главная цель "реформаторов"..Фашистам этого не удалось.. Наши отцы и деды отстояли нашу независимость..,нашу самобытность..Владимир Пилигрим"Любой народ отличается от другого: наличием языка. ритуалом и традицией" - В.Гумбольд. Уберите один из этих краеугольных камней и все начинает рассыпаться.Владимир Пилигрим"Любой народ отличается от другого: наличием языка. ритуалом и традицией" - В.Гумбольд. Уберите один из этих краеугольных камней и все начинает рассыпаться.Владимир Пилигрим"Любой народ отличается от другого: наличием языка. ритуалом и традицией" - В.Гумбольд. Уберите один из этих краеугольных камней и все начинает рассыпаться.ИИскандерВ 1717 году, при косноязычном хуже культяпого ЕБНа, припадочном Петрушке №1, вышла книга-наставление "Юности честное зерцало", требовавшая от отроков "приличных" семейств дома разговаривать на иностранных языках. Сам Петрушка изъяснялся на чудовищном голландско/немецком пиджин-рашене, который "приличными семействами" воспринимался как новый язык Империи, отделяющий их, семейства, от "простонародья". Но это не помешало Пушкину, который и дома болтал по-французски, и письма писал на двух языках с матерными словами, и похабные поэмы сочинял, творить на языке, невообразимо отличавшемся от языка Державина, Баркова, Ломоносова и, тем более, Хераскова. Ставшем языком высокой национальной поэзии. Так что хочу успокоить посетителей сайта (кроме ублюдков-троллей вроде "Ингерман Ланская", "Серж Прологофф" или "Мерин в пальто"). Русская самобытность, как и русский язык, "неотвратимо" была и так же "неотвратимо" останется, а "встреча на фуд-корте, чтобы обсудить трекер задач и фидбэк" останется для быдла, возомнившего себя современной "солью земли". Только не русской. Да и не татарской, к примеру. Быдло, оно и у зулусов - быдло.Санек Совков СовковКомментировать
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