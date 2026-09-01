Губернатор Паслер и мэр Орлов оценили образование на вкус. Фото

В Екатеринбурге 1 сентября состоялось торжественное открытие школы №366. Поздравить учеников и педагогов с Днем знаний прибыл первые лица области и города в полном составе.
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