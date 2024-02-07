Замерзающим жителям Борзи намекают на статью за клевету

Специалист по связям с общественностью администрации Борзи Наталья Никифорова, в местном чате, который создан для обсуждения проблем с отопительным сезоном, намекает горожанам на уголовную статью за клевету.
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