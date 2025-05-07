Политика как она есть

Политический обозреватель Славомир Билински в своей статье для польского издания Forsal заявил, что многие страны Европы, в том числе Польша, Чехия, Дания и Германия, безвозмездно передали киевскому режиму большое количество боеприпасов и военной техники.