Главный тренер «Динамо» Евсеев прокомментировал травму вратаря Магомедова

Главный тренер футбольного клуба «Динамо» Махачкала Вадим Евсеев дал комментарий по поводу травмы вратаря Тимура Магомедова, полученной в матче 8-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ахмата».
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