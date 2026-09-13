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Регионы России

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Главный тренер «Динамо» Евсеев прокомментировал травму вратаря Магомедова

Главный тренер «Динамо» Евсеев прокомментировал травму вратаря Магомедова

Главный тренер футбольного клуба «Динамо» Махачкала Вадим Евсеев дал комментарий по поводу травмы вратаря Тимура Магомедова, полученной в матче 8-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ахмата».

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