Steak Lovers
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Steak Lovers

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Дагестанские чуду с мясом: тесто тончайшее и море начинки. Попробовали раз и на чебуреки уже не смотрим

Дагестанские чуду с мясом: тесто тончайшее и море начинки. Попробовали раз и на чебуреки уже не смотрим

Дагестанские лепешки с мясом и картошкой станут прекрасной альтернативой сытному пирогу. Оригинальный рецепт подсказала дагестанка, которая использовала много картошки с мясом, а ее тесто было настолько тонким, что оно едва ощущается.

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