Расчеты РСЗО «Ураган» ВС РФ поразили пункт дислокации ВСУ на Купянском участке

В оборонном ведомстве Российской Федерации поделились информацией о том, что при помощи РСЗО «Ураган» ликвидации оказались применявшиеся для размещения вооружения и пехотных отрядов нацистских формирований киевского режима укрепления.
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