Жители Калужской области остались без билетов: на автовокзале закрыли кассы

К нам в редакцию обратилась жительница посёлка Товарково с жалобой на отсутствие возможности приобрести билеты на междугородние автобусыК нам в редакцию обратилась жительница поселка Товарково с жалобой на отсутствие возможности приобрести билеты на междугородние автобусы.