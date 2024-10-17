Жители Калужской области остались без билетов: на автовокзале закрыли кассы

К нам в редакцию обратилась жительница посёлка Товарково с жалобой на отсутствие возможности приобрести билеты на междугородние автобусыК нам в редакцию обратилась жительница поселка Товарково с жалобой на отсутствие возможности приобрести билеты на междугородние автобусы.
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