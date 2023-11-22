Сотрудники военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации навестили участников специальной военной операции, проходящих лечение в госпиталях

По поручению Председателя Следственного комитета Российской Федерации офицеры военных следственных органов по всей стране на регулярной основе посещают медицинские учреждения, где проводят личные приемы участников специальной военной операции, проходящих лечение либо реабилитацию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии