В ASMG прокомментировали трагический инцидент на ралли в Ленобласти

В ASMG прокомментировали трагический инцидент на ралли в ЛенобластиСоцскетиПромоутер чемпионата и Кубка России по ралли ASMG прокомментировал трагедию, произошедшую на соревновании в Ленинградской области в субботу, 18 мая.
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