В ASMG прокомментировали трагический инцидент на ралли в Ленобласти

В ASMG прокомментировали трагический инцидент на ралли в ЛенобластиСоцскетиПромоутер чемпионата и Кубка России по ралли ASMG прокомментировал трагедию, произошедшую на соревновании в Ленинградской области в субботу, 18 мая.