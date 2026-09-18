Пакистан: Около 17 человек были убиты, в том числе шесть полицейских, и еще 40 получили ранения в результате предполагаемого взрыва террористом-смертником в мечети в здании полицейского управления Кохата, провинция Хайбер-Пахтунхва, расположенном недалеко от старых полицейских линий, по состоянию на послеобеденные часы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- MS В результате раке...
- ЛС Около 3000 украин...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым