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За рулем

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КАМАЗ превратили в «Термос» — зачем это нужно?

КАМАЗ превратили в «Термос» — зачем это нужно?

КАМАЗ и «УралСпецТранс» представили новую модель автоцистерны для нефти АЦН-17Т «Термос». Модель будет выпускаться под уже известным брендом спецтехники Severest, а базируется она на шасси КАМАЗ-65959 поколения К5.

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