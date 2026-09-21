КАМАЗ превратили в «Термос» — зачем это нужно?

КАМАЗ и «УралСпецТранс» представили новую модель автоцистерны для нефти АЦН-17Т «Термос». Модель будет выпускаться под уже известным брендом спецтехники Severest, а базируется она на шасси КАМАЗ-65959 поколения К5.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АУ Стартовали продаж...
- АУ Три кроссовера по...
- ЮВ 570 л.с., полный ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым