smi.today
СМИ России
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

smi.today

4 587 подписчиков

Индия и Афганистан создадут группу для сотрудничества в сельском хозяйстве

Индия и Афганистан создадут группу для сотрудничества в сельском хозяйстве

Совместную рабочую группу для разработки долгосрочной дорожной карты сотрудничества в области сельского хозяйства и животноводства договорились создать Индия и Афганистан, 9 июля сообщает Hindustan Times.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии