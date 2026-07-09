Индия и Афганистан создадут группу для сотрудничества в сельском хозяйстве

Совместную рабочую группу для разработки долгосрочной дорожной карты сотрудничества в области сельского хозяйства и животноводства договорились создать Индия и Афганистан, 9 июля сообщает Hindustan Times.
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