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Воробьев не ощущает проблем с бензином: «У меня электромобиль, хорошая семейная машина Li. Все устраивает»

Нападающий « Локомотива » Дмитрий Воробьев дал ответ на вопрос о том, влияет ли на него ситуация с топливом в России.

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