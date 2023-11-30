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Grand Chess Tour. Сент-Луис. 9-й тур. Непомнящий встретится с Гири, Фируджа против Вашье-Лаграва и другие партии

Grand Chess Tour Пятый этап Sinquefield Cup Сент-Луис, США 9-й тур Начало партий – 22.30 по московскому времени Ян Непомнящий (Россия) – Аниш Гири (Голландия) Максим Вашье-Лаграв (Франция) – Алиреза Фируджа (Франция) Левон Аронян (США) – Леньер Домингес (США) Фабиано Каруана (США) – Рихард Раппорт (Румыния) Турнирное положение: Со, Каруана, Домингес – по 4,5 Непомнящий, Вашье-Лаграв, Аронян – по 3,5 Гири – 3, Фируджа, Раппорт – по 2,5.

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