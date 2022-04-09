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На «Матч ТВ» запретили упоминать Зарему, на сайте канала нельзя критиковать РПЛ, судей и руководство лиги (Максим Алланазаров)

На «Матч ТВ» запретили упоминать Зарему, на сайте канала нельзя критиковать РПЛ, судей и руководство лиги (Максим Алланазаров)

На «Матч ТВ» запретили упоминать Зарему Салихову, жену владельца «Спартака». Об этом сообщил заместитель главного редактора «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров.

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