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Мы соседи по планете

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Так вот для чего эта дырочка: 10 привычных вещей, об истинном назначении которых мы не знали

Так вот для чего эта дырочка: 10 привычных вещей, об истинном назначении которых мы не знали

Все-таки наш мир удивителен и мы еще многого не знаем. Мы говорим даже не о неизведанных местах глубоко в джунглях или под водной толщей океана, неизвестных племенах, которым неведомы как блага, так и проблемы цивилизации.

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