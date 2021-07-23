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Торги пятницы в России начнутся ростом

Торги пятницы в России начнутся ростом

Торги пятницы в России начнутся ростомВчера российский рынок акций закрыл торги на мажорной ноте, отыгрывая улучшение настроений на ведущих зарубежных площадках, восстановление нефтяных котировок и позитивную отчетность отечественных компаний.

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