Торги пятницы в России начнутся ростом

Торги пятницы в России начнутся ростомВчера российский рынок акций закрыл торги на мажорной ноте, отыгрывая улучшение настроений на ведущих зарубежных площадках, восстановление нефтяных котировок и позитивную отчетность отечественных компаний.
Торги пятницы в России начнутся ростомВчера российский рынок акций закрыл торги на мажорной ноте, отыгрывая улучшение настроений на ведущих зарубежных площадках, восстановление нефтяных котировок и позитивную отчетность отечественных компаний.
Свежие комментарии