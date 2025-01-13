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В РФ стали меньше есть курятину и свинину, нарастив спрос на индейку и говядину

В РФ стали меньше есть курятину и свинину, нарастив спрос на индейку и говядину

В России за январь-ноябрь 2024 года продажи сырого мяса в рознице в натуральном выражении снизились на 1,3% год к году.

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Комментарии
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Ирина52
Продажи снизились, а потребление мяса ВЫРОСЛО. ЭТО КАК?Что же касается &quot;переключения на более дорогую продукцию&quot; - так дешевой сейчас нет, и индейка стоит ненамного дороже той же курицы, свинины или говядины... А селедка почти сравнялась по цене с форелью ,лососем и кетой... Куриные консервы (самые дешевые) стоят столько же, сколько килька в томате. А минтай догоняет лосося...
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