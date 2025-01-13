В РФ стали меньше есть курятину и свинину, нарастив спрос на индейку и говядину

Ирина52

Продажи снизились, а потребление мяса ВЫРОСЛО. ЭТО КАК?Что же касается "переключения на более дорогую продукцию" - так дешевой сейчас нет, и индейка стоит ненамного дороже той же курицы, свинины или говядины... А селедка почти сравнялась по цене с форелью ,лососем и кетой... Куриные консервы (самые дешевые) стоят столько же, сколько килька в томате. А минтай догоняет лосося...